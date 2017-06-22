13:20 22.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина заслуживаете большего от ЕС, - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе заявил, что украинцы заслуживают большего со стороны ЕС.

Украина заслуживаете большего от ЕС, - Туск

Такие сведения сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своем микроблоге в Тwitter.

По словам Цеголко, совсем скоро будет окончательно ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейского союза.

В свою очередь Дональд Туск отметил, что Украина даже за свои самые маленькие удачи заплатила тяжелые труды. 

"Вы ничего не получили даром. Вы заслужили все, чего достигли. И именно поэтому так много нас здесь, в Европе, восхищаются вами и поддерживают вас. Хотя я знаю, что этого не всегда достаточно", - подчеркнул Туск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", саммит Евросоюза будет рекомендовать Совету ЕС продлить санкции против России.


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