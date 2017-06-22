16:44 22.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко посетит Житомир

Юрий Луценко вскоре намерен прибыть с визитом в н.п. Житомир.

Луценко посетит Житомир

Так, украинский генпрокурор вскоре планирует визит в населенный пункт Украины – Житомир. Это будет рабочий визит – передали сегодня – 22 июня – в пресс-службе областной прокуратуры. Согласно сообщению – Луценко, прибывл в областную прокуратуру – проведет там совещание – при участии прокуроров сразу восьми украинских регионов. Затем также состоится брифинг специально для служащих СМИ. Старт этого брифинга – в 13-ть часов дня.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Брюссель 22-го июня стартовали переговоры П. Порошенко и Д. Туска – в формате с глазу на глаз. Известно, что Порошенко прибыл в н.п. Брюссель с визитом.


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