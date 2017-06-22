В Брюсселе начались переговоры Порошенко и Туска

Встреча проходит тет-а-тет. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Святослава Цеголко в своем Тwitter, президенты начали переговоры тет-а-тет в Брюсселе.

Напомним, Порошенко сегодня прибыл в Брюссель. Во время рабочего визита глава украинского государства проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также с другими лидерами государств-членов ЕС. Кроме того, он примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Как сообщал УРА-Информ, 22 июня в Брюсселе откроется саммит Европейского союза. Он продлится два дня и его участники намерены рекомендовать принять решение о продлении экономических санкций против России, которые в ЕС увязывают с выполнением минских соглашений.