12:32 22.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Брюсселе начались переговоры Порошенко и Туска

Президент Украины Петр Порошенко, который в четверг, 22 июня, прибыл в Брюссель, начал переговоры с президентом Европейского совета Дональд Туск.

В Брюсселе начались переговоры Порошенко и Туска

Встреча проходит тет-а-тет. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Святослава Цеголко в своем Тwitter, президенты начали переговоры тет-а-тет в Брюсселе.

Напомним, Порошенко сегодня прибыл в Брюссель. Во время рабочего визита глава украинского государства проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также с другими лидерами государств-членов ЕС. Кроме того, он примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Как сообщал УРА-Информ, 22 июня в Брюсселе откроется саммит Европейского союза. Он продлится два дня и его участники намерены рекомендовать принять решение о продлении экономических санкций против России, которые в ЕС увязывают с выполнением минских соглашений.


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