15:34 14.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство Украины обсудит подготовку к сезону отопления

Кабмин запланировал вскоре устроить совещание по вопросу подготовки к сезону отопления в стране.

Правительство Украины обсудит подготовку к сезону отопления

Так, совещание по делам отопления зимой будет проведено уже через несколько дней – сообщает "Урядовый портал". Также проведение совещания анонсировал и В. Гройсман – в процессе правительственного заседания 14-го июня.

Совещание, согласно его словам – будет проведено в селекторном формате. Необходимо будет, чтобы проведенная работа была оценена в каждом регионе. Чтобы выполнить работу, понадобится около трех с половиной месяцев.

Как сообщал УРА-Информ, киевляне состоянием на январь 2017-го года задолжали за отопление полтора миллиарда гривен.


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