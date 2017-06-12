Порошенко внес в декларацию более 1,2 млн гривен процентов от вклада в банке

Такие изменения содержатся в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно опубликованным данным, изменения в декларацию президента Украины были внесены 9 июня. В частности, в документе указан доход в сумме 1,25 млн гривен в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Стоить отметить, что заработная плата президента составила 366 342 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26 252 гривны, а проценты - 11 902 976 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 10% украинцев уже обзавелись биометрическими паспортами. Такое сообщение озвучил во время обращения к людям на европейской площади Петр Порошенко. Он добавил, что поздравляет граждан со скорым внедрением безвиза.