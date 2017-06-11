Савченко хочет украинских детей с шести лет приучать к армии

Это не должно никого пугать. Если вернемся в казацкие времена, то там мальчики так и начинали с шести лет держаться в седле.

Такое мнение высказала в интервью телеканалу ZIK народный депутат Украины Надежда Савченко. По ее мнению, каждый ребенок к выпуску из школы должен получить "доступную" военную специальность. При этом она отметила, что в школе выучить летчика или подводника нельзя, но можно обучить вплоть до минометчика.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Савченко заявила, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован в течение двух месяцев. По ее словам - все зависит от того, кто именно возьмет ответственность за принятие всех решений. Войну можно закончить, но за какие-то два месяца.

И даже выиграть, подобрать политическую ситуацию, расставить акценты, сделать честные заявления, - считает Савченко.