14:20 07.06.2017 | Политика | Новости
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Австрия выделит 1 млн евро на разминирование Донбасса

Правительство Австрии выделит Украине 1 млн евро на проекты по разминированию Донбасса. Такие сведения сообщил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Австрия выделит 1 млн евро на разминирование Донбасса

Соответствующие заявление он написал в своем микроблоге в Twitter.

По словам Курца, он безумно рад решением в Совете министров предоставить в целом 1 млн евро для разминирования МККК на востоке Украины.

Также министр иностранных дел Австрии подчеркнул, что по половине суммы выделят из Фонда внешней опасности стихийных бедствий и Агентства развития Австрии.

"Хорошее начало визита министра", – прокомментировал посол Украины в Вене Александр Щерба в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский союз планирует дополнительно выделить 50 млн евро на восстановление инфраструктуры городов Донбасса. С таким заявлением еврокомиссар Йоханнес Хан выступил в ходе визита в Мариуполь.


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