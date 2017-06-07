Австрия выделит 1 млн евро на разминирование Донбасса

Правительство Австрии выделит Украине 1 млн евро на проекты по разминированию Донбасса. Такие сведения сообщил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.
Соответствующие заявление он написал в своем микроблоге в Twitter.
По словам Курца, он безумно рад решением в Совете министров предоставить в целом 1 млн евро для разминирования МККК на востоке Украины.
Также министр иностранных дел Австрии подчеркнул, что по половине суммы выделят из Фонда внешней опасности стихийных бедствий и Агентства развития Австрии.
"Хорошее начало визита министра", – прокомментировал посол Украины в Вене Александр Щерба в Twitter.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский союз планирует дополнительно выделить 50 млн евро на восстановление инфраструктуры городов Донбасса. С таким заявлением еврокомиссар Йоханнес Хан выступил в ходе визита в Мариуполь.