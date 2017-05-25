09:19 25.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина, Молдова и Грузия создают общую платформу для общения с ЕС

В Кишиневе представители Евронеста подписали договоренность между Молдовой, Украиной и Грузией о создании совместной платформы общения с Европейским Союзом. Так, совместный центр должен помочь в их дальнейшей европейской интеграции.

Украина, Молдова и Грузия создают общую платформу для общения с ЕС

Об этом передает "Польское радио".

Как отмечается, все три государства имеют соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Соответствующую платформу связи с Европейским Союзом предложило молдовское государство, поскольку оно является сопредседателем общих собраний евродепутатов и парламентариев государств Восточного партнерства.

При этом молдавский депутат Мариан Лупу пояснил, что Кишинев, Киев и Тбилиси хотят координировать свои переговоры с Брюсселем и согласовывать позиции.

Согласно его словам, молдавско-украинско-грузинский центр начнет деятельность в ближайшие недели.

Таким образом, эта инициатива должна в том числе помочь в проведении саммита Восточного партнерства.

К слову, министры иностранных дел Молдовы, Украины и Грузии примут участие в одной из следующих встреч министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Европейском союзе обеспокоены задержкой реализации некоторых направлений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.


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