Тиллерсон подчеркнул, что санкций против России будут действовать до полного выполнения минских соглашений

При этом он призвал Россию вернуть Украине контроль над Крыма. Об этом в воскресенье вечером, 23 апреля, во время телефонного разговора с президентов Украины Петром Порошенко заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США, в частности, Тиллерсон обговорил с президентом Украины свой недавний визит в Москву и пояснил, что в Москве он обсуждал с российскими лидерами стремление США улучшить отношения с Россией. Вместе с тем, согласно сообщению, Тиллерсон подчеркну, что санкции будут сохраняться, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по минских соглашениях.

Вместе с тем Порошенко и Тиллерсон обсудили ситуацию с подрывом автомобиля ОБСЕ на Донбассе в воскресенье, 23 апреля и согласились с тем, что миссия играет жизненно важную роль в контроле за выполнением минских соглашений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Порошенок по телефону переговорил с Госсекретарем США, который призвал Россию повлиять на сепаратистов на Донбассе после подрыва автомобиля ОБСЕ.