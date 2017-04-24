07:59 24.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Тиллерсон подчеркнул, что санкций против России будут действовать до полного выполнения минских соглашений

Соединенные Штаты Америки поддерживают территориальную целостность Украины и не отменят санкции против России до полного выполнения ею минских соглашений.

Тиллерсон подчеркнул, что санкций против России будут действовать до полного выполнения минских соглашений

При этом он призвал Россию вернуть Украине контроль над Крыма. Об этом в воскресенье вечером, 23 апреля, во время телефонного разговора с президентов Украины Петром Порошенко заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США, в частности, Тиллерсон обговорил с президентом Украины свой недавний визит в Москву и пояснил, что в Москве он обсуждал с российскими лидерами стремление США улучшить отношения с Россией. Вместе с тем, согласно сообщению, Тиллерсон подчеркну, что санкции будут сохраняться, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по минских соглашениях.

Вместе с тем Порошенко и Тиллерсон обсудили ситуацию с подрывом автомобиля ОБСЕ на Донбассе в воскресенье, 23 апреля и согласились с тем, что миссия играет жизненно важную роль в контроле за выполнением минских соглашений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Порошенок по телефону переговорил с Госсекретарем США, который призвал Россию повлиять на сепаратистов на Донбассе после подрыва автомобиля ОБСЕ.


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