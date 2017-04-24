12:59 24.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман в Харькове открыл центр предоставления админ- и соцуслуг

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 24 апреля, находится в Харькове с рабочим визитом.

Гройсман в Харькове открыл центр предоставления админ- и соцуслуг

Глава правительства ознакомился с первым днем работы Центра предоставления административных и социальных услуг Шевченковского района города. Как сообщают местные СМИ, сегодня в поездке премьера сопровождают министр социальной политики Украины Андрея Ревы и народные депутаты.

Все вместе они прошел по центру и пообщались с сотрудниками и посетителями. При этом директор департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета Виктория Китайгородская пояснила, что центр работает по принципу "прозрачного офиса" и предоставляет 236 видов услуг.

Это 154 административные услуги, 65 - услуги управления труда и соцзащиты и 17 - услуги Пенсионного фонда, - пояснила она, добавив, что среди административных услуг, которые можно получить в центре - оформление паспорта гражданина Украины в виде ID-карты и биометрического загранпаспорта.

Напомим, как сообщал УРА-Информ, сегодня Владимир Гройсман отправился в Харьков с рабочим визитом.


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