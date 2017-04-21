20:28 21.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Проблема утилизации львовского мусора решена, - Гройсман

В городе Львов на данном этапе уже подписан специальный Меморандум, дающий возможность решить проблему с мусором.

Проблема утилизации львовского мусора решена, - Гройсман

Так, указанный документ был подписан на срок два года. Он даст шанс вскоре решить проблему утилизации отходов, которыми завален Львов. Эти сведения распространил сегодня – 21-го апреля – украинский премьер Владимир Гройсман – при помощи социальных сетей.

Согласно его словам – есть отменная новость. Уже получилось решить вопрос относительно утилизации львовских отходов. В городе Львов уже заключили, а затем и подписали договоренность относительно обращения с отходами быта – отметил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее львовский мусор был обнаружен на Тернопольщине.


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