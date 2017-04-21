Проблема утилизации львовского мусора решена, - Гройсман

Так, указанный документ был подписан на срок два года. Он даст шанс вскоре решить проблему утилизации отходов, которыми завален Львов. Эти сведения распространил сегодня – 21-го апреля – украинский премьер Владимир Гройсман – при помощи социальных сетей.

Согласно его словам – есть отменная новость. Уже получилось решить вопрос относительно утилизации львовских отходов. В городе Львов уже заключили, а затем и подписали договоренность относительно обращения с отходами быта – отметил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее львовский мусор был обнаружен на Тернопольщине.