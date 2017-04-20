НАБУ задержало Николая Мартыненко

Его задержали по делу получения откатов по контрактам "Энергоатома" на свою панамскую компанию со счетами в Швейцарии.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко. По его словам, Мартыненко забрали из бизнес-центра Carnegie Center и вывезли в микроавтобусе.

Вместе с тем в НАБУ подтвердили факт задержания бывшего нардепа. Как сообщил журналистам источник в Бюро, сейчас бывшего депутата везет для сообщения ему о подозрении.

Мартыненко задержали после того, как он покинул приемную одного из депутатов Рады, в машину он сел сам, - пояснил источник.

Напомним, ранее глава Совета общественного контроля при НАБУ Алексей Гриценко сообщил, что Мартыненко прячется от детективов НАБУ в приемной нардепа Дениса Дзензерского. По словам Гриценко, правоохранители пытались вручить Мартыненко подозрение.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование факта получения взяток при закупке компании " Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества "Skoda JS".