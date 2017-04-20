19:25 20.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100164559:Polishuk

НАБУ задержало Николая Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

НАБУ задержало Николая Мартыненко

Его задержали по делу получения откатов по контрактам "Энергоатома" на свою панамскую компанию со счетами в Швейцарии.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко. По его словам, Мартыненко забрали из бизнес-центра Carnegie Center и вывезли в микроавтобусе.

Вместе с тем в НАБУ подтвердили факт задержания бывшего нардепа. Как сообщил журналистам источник в Бюро, сейчас бывшего депутата везет для сообщения ему о подозрении.

Мартыненко задержали после того, как он покинул приемную одного из депутатов Рады, в машину он сел сам, - пояснил источник.

Напомним, ранее глава Совета общественного контроля при НАБУ Алексей Гриценко сообщил, что Мартыненко прячется от детективов НАБУ в приемной нардепа Дениса Дзензерского. По словам Гриценко, правоохранители пытались вручить Мартыненко подозрение.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование факта получения взяток при закупке компании " Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества "Skoda JS".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив