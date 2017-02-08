11:58 08.02.2017 | Политика | Новости
100159700:Rakova

В Нидерландах приняли закон об "Исламском государстве"

В Нидерландах приняли закон, который дает право властям ликвидировать гражданство у тех людей, которые являют собой опасность для национальной безопасности, среди них, в частности, граждане, сотрудничающие с террористической группировкой "Исламское государство".

В Нидерландах приняли закон об

Об этом информирует Dutch News.

Речь идет о том, что новый закон разрешает Минюсту лишать гражданства тех, кто покидает государство, а после вступает в ряды исламистов. Таким образом, их дальнейший путь возврата будет пресечен. Однако касается это тех граждан, которые имеют двойное гражданство. Закон представляет собой часть программы антитеррористических мероприятий, направленных для укрепления противодействия с подозреваемыми в терроризме и боевиками, которые приезжают из Сирии и Ирака.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Дональд Трамп принял жесткий антииммигрантский указ, который ограничивает право въезда граждан Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Сомали, Йемена, а также Судана. 


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