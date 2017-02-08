В Нидерландах приняли закон об "Исламском государстве"

Об этом информирует Dutch News.

Речь идет о том, что новый закон разрешает Минюсту лишать гражданства тех, кто покидает государство, а после вступает в ряды исламистов. Таким образом, их дальнейший путь возврата будет пресечен. Однако касается это тех граждан, которые имеют двойное гражданство. Закон представляет собой часть программы антитеррористических мероприятий, направленных для укрепления противодействия с подозреваемыми в терроризме и боевиками, которые приезжают из Сирии и Ирака.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Дональд Трамп принял жесткий антииммигрантский указ, который ограничивает право въезда граждан Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Сомали, Йемена, а также Судана.