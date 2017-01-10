Парламент Венесуэлы отправил Мадуро в отставку

Вместе с тем решение скорее символическое и вряд ли окажет реальное влияние на политический кризис в стране. Как сообщает BBC, оппозиция страны, на фоне растущего недовольства населения на выборах получило большинство мест в парламенте, однако правительство и Верховный суд полностью контролируются сторонниками президента. Поэтому, любые законодательные инициативы парламента начать в отношении президента судебный процесс, а также объявляли действия Мадуро государственным переворотом, являются безуспешными.

Таким образом, вчера же, как сообщают местные СМИ, Верховный суд Венесуэлы обязал депутатов парламента не продолжать процедуру импичмента президента страны Николаса Мадуро, поскольку она не предусмотрена конституцией.

Поэтому, по решению суда депутаты должны остановить процедуру отстранения президента от должности, поскольку законодательный орган не имеет права принимать решения, не предусмотренные конституцией страны. Кроме того, суд подтвердил свою позицию, которая была выражена в ноябре 2016 года, когда суд принял постановление и обязал членов парламента воздержаться от декларирования политической ответственности Мадуро.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в оппозиция Венесуэлы активизировала свои действия. Они вывели на улицу сотни тысяч людей, которые требовали устранения президента страны Николаса Мадуро. В результате массовые протесты переросли в столкновения с полиций. Это привели к травмам большого количества людей и арестам.