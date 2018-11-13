В Афинах в дом зампрокурора подложили бомбу

Об этом сообщают местные греческие издания.

Согласно информации, неизвестный около 4:00 утра позвонил в редакцию газеты Efimerida ton Syntakton и на новостной сайт Zougla и сообщил адрес, где заложена бомба. Также злоумышленник предупредил, что взрыв произойдет через 20 минут.

Прибывшие на место специалисты из отдела по обезвреживанию взрывных устройств, обнаружили бомбу, заложенную в кастрюлю и установленную на багажнике мотоцикла.

По данным полиции, взрывное устройство оказалось подобному тому, которое использовалось во время атаки на Апелляционный суд Афин в декабре прошлого года анархистской организацией Group of Popular Fighters. Но пока ответсвенность за терракт на себя никто не взял.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", молодежный марш в Афинах превратился в драку.