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На Луганщине правоохранители изъяли два арсенала оружия и боеприпасов - ФОТО

Оперативники управления уголовного розыска полиции Луганщины совместно с сотрудниками СБУ провели операцию по изъятию оружейного тайника. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

На Луганщине правоохранители изъяли два арсенала оружия и боеприпасов - ФОТО

Специалисты-взрывотехники изъяли в ходе проведения обыска четыре гранатомета РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, 130 гранатометные выстрелы ПГ-7, 140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7, 246 корпусов гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 взрывателей, 70 дымовых гранат РДГ-2Б, 80 патронов калибра 14,5 мм с "минерками" МДЗ, 31 запали, пять дымовых мин ДМ-11.

Кроме того, на месте схрона были изъяты 701 выстрел ВОГ, две сигнальные мины, тротиловая шашка, пять выстрелов к РПГ, четыре реактивных двигателя, две боевые части ПГ 22 два снаряда 30 мм и около 54 тысяч патронов различного калибра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и гранат.


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