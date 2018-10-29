В Индонезии пассажирский лайнер упал в море

Самолет авиакомпании Lion Air летел из Джакарты в Панкалпинанг. На момент падения на его борту находилось 189 человек.

Как сообщает Reuters, среди пассажиров на борту лайнера были трое детей, а также семь человек экипажа. По предварительным данным есть выжившие, однако их количество на данный момент уточняется.

Представитель поисково-спасательных служб сообщил, что самолет, следовавший внутренним рейсом JT-610, упал в море. Он исчез с экранов радаров через 13 минут после взлета.

По данным ресурса Flightradar, он вылетел из Джакарты 1:10 по киевскому времени, а в исчез в 1:33. Самолет упал в море у острова Ява в районе провинции Западная Ява. Обнаружены обломки воздушного судна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 октября в Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха. В результате крушения погиб сам Шривадданапрабх, его дочь и еще три человека.