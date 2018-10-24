В Калифорнии на автостраду рухнул раритетный самолет

Около города Агура-Хиллз на дороге 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет. Как сообщает NBC, крылья самолета были покрашены в цвета и имели маркировки немецких воздушных сил Люфтваффе Второй мировой войны.

При этом в Департаменте пожарной охраны округа Лос-Анджелес заявили, что после крушения пилот самолета покинул его и "ушел". Вместе с тем он попытался не врезаться в машины, которые ехали по дороге.

По данным местной полиции самолет мог принадлежать к группе Condor Squadron, которые выполняют макетные боевые соревнования на воздушных шоу и летают над парадами. Эта организация посвящена сохранению авиации.

Сейчас совет по безопасности и федеральная авиационная администрация собираются расследовать этот инцидент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии в аварии с автобусом пострадали 40 человек. Автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное заграждение, после чего выехал на встречную полосу шоссе 405.