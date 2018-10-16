В Китае на шахте прогремел взрыв, пять человек погибли

В результате аварии погибли пять человек. Еще три человека получили ранения. Как сообщает агентство Синьхуа, чрезвычайное происшествие произошло на угольной шахте компании Chongqing Energy в районе Цицзян.

При этом сама шахта закрыта, а взрыв произошел, когда работники опечатывали устье шахты.

По состоянию на утро вторника причины инцидента не известны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индонезийской провинции Северная Суматра в понедельник, 15 октября, обрушилась часть здания начальной школы. В результате инцидента погибли по меньшей мере 20 человек. Как сообщает CNN, ссылаясь на данные местной власти, обрушение произошло из-за проливных дождей и наводнения, которые вызвали селевые потоки.