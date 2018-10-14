В Киеве возле Лавры полиция задержала сотни хулиганов - ФОТО

Как известно, группа молодых спортивных мужчин с утра сосредоточилась на территории монастыря. Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором.

По приезду полиции, задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.

Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле майдана Независимости активисты сцепились с сотрудниками правоохранительных органов из-за попытки установить палатку для празднования Дня защитника Украины.