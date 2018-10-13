На трассе Киев-Харьков семья чудом осталась жива после чудовищного ДТП - ФОТО

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате аварии, шофер получил открытый перелом ноги, сейчас мужчина находится в шоковом состоянии.

Пострадали также и два пассажира: на заднем сидении сидела жена с ребенком, они отделались незначительными травмами. Жену и ребенка смогли вытащить водители из других авто.

На данный момент все госпитализированы. Пассажиры отделались царапинами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Белорусской Ford и KIA попали в дорожно-транспортное происшествие. На месте работал экипаж патрульной полиции и медики. Движение на данном участке дороги было осложнено, но сейчас оно нормализировалось.