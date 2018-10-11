Во Львове полиция разоблачила сеть порностудий - ФОТО

Во Львове сотрудники полиции по борьбе с преступностью, разоблачили целую сеть распутных домов. Об этом сообщает Нацполиция области.
Правоохранителям удалось установить личность преступника, который владел порностудиям. Однако, как стало ясно позже он был не один, эти были четыре жителя Львова, в возрасте от 22 до 24 лет. Полиция направилась на обыски по шестью адресам, где было изъято компьютерную технику, веб-камеры, мобильные телефоны, эротические гардеробы, наличные средства и банковские карточки.
Кроме того, в двух "офисах" правоохранители обнаружили шестерых девушек, студенток местных вузов, которые в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера.
Трое организаторов задержаны полицией. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения. В данное время продолжается следствие.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве во вторник успешно представили сервис "Электронный кабинет участкового". Информацию также подтвердили в отделе коммуникации столичной полиции. По словам помощника главы ГУ Нацполиции в Киеве Ольги Юськевич, этот сервис ориентирован на большую коммуникацию граждан с полицией.