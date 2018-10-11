Во Львове полиция разоблачила сеть порностудий - ФОТО

Правоохранителям удалось установить личность преступника, который владел порностудиям. Однако, как стало ясно позже он был не один, эти были четыре жителя Львова, в возрасте от 22 до 24 лет. Полиция направилась на обыски по шестью адресам, где было изъято компьютерную технику, веб-камеры, мобильные телефоны, эротические гардеробы, наличные средства и банковские карточки.

Кроме того, в двух "офисах" правоохранители обнаружили шестерых девушек, студенток местных вузов, которые в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера.

Трое организаторов задержаны полицией. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения. В данное время продолжается следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве во вторник успешно представили сервис "Электронный кабинет участкового". Информацию также подтвердили в отделе коммуникации столичной полиции. По словам помощника главы ГУ Нацполиции в Киеве Ольги Юськевич, этот сервис ориентирован на большую коммуникацию граждан с полицией.