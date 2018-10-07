В центре Кишинева произошел взрыв в высотке - ВИДЕО

Вчера вечером в многоэтажном доме в секторе Рышкановка в Кишиневе произшла утечка газа, что стало причиной мощного взрыва. Об этом передает ТАСС.
По предварительной информации, мощность была такой сильной, что ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей.
Пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы Лилиана Пушкашу сообщила о двух погибших. Уже сейчас известно, что на 15-ом этаже в одной из квартир лопнул баллон с газом.
Спасатели продолжают проводить поисковые работы и эвакуировать жильцов.
"Эвакуация затруднена из-за того, что двери многих квартир оказались заблокированными из-за взрывной волны", - отмечается в официальном уведомлении.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел взрыв в отделении банка, что находится улице Героев Севастополя. По мнению правоохранителей, такое злодеяние могли сделать двое неизвестных.