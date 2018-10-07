14:34 07.10.2018 | Происшествия | Новости
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В центре Кишинева произошел взрыв в высотке - ВИДЕО

Вчера вечером в многоэтажном доме в секторе Рышкановка в Кишиневе произшла утечка газа, что стало причиной мощного взрыва. Об этом передает ТАСС. 

В центре Кишинева произошел взрыв в высотке - ВИДЕО

По предварительной информации, мощность была такой сильной, что ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей. 

Пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы Лилиана Пушкашу сообщила о двух погибших. Уже сейчас известно, что на 15-ом этаже в одной из квартир лопнул баллон с газом. 

Спасатели продолжают проводить поисковые работы и эвакуировать жильцов.

"Эвакуация затруднена из-за того, что двери многих квартир оказались заблокированными из-за взрывной волны", - отмечается в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел взрыв в отделении банка, что находится улице Героев Севастополя. По мнению правоохранителей, такое злодеяние могли сделать двое неизвестных.


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