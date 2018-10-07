В центре Кишинева произошел взрыв в высотке - ВИДЕО

По предварительной информации, мощность была такой сильной, что ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей.

Пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы Лилиана Пушкашу сообщила о двух погибших. Уже сейчас известно, что на 15-ом этаже в одной из квартир лопнул баллон с газом.

Спасатели продолжают проводить поисковые работы и эвакуировать жильцов.

"Эвакуация затруднена из-за того, что двери многих квартир оказались заблокированными из-за взрывной волны", - отмечается в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел взрыв в отделении банка, что находится улице Героев Севастополя. По мнению правоохранителей, такое злодеяние могли сделать двое неизвестных.