В Эфиопии разбился военный вертолет

В результате катастрофы погибли 18 человек, сообщает Africa News.

Как сообщает местная пресса, на борту вертолета находились 15 военнослужащих и трое гражданских.

В то же время, как сообщает информагентство Асошиэйтед Пресс, во время аварии погибли 17 человек, в том числе двое детей. Причина катастрофы неизвестна.

Как сообщал "УРА-Информ", в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 с иностранными альпинистами в горах Таджикистана погибли пять человек.