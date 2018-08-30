18:05 30.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Эфиопии разбился военный вертолет

В четверг, 30 августа, в Эфиопии рухнул на землю военный вертолет.

В Эфиопии разбился военный вертолет

В результате катастрофы погибли 18 человек, сообщает Africa News.

Как сообщает местная пресса, на борту вертолета находились 15 военнослужащих и трое гражданских.

В то же время, как сообщает информагентство Асошиэйтед Пресс, во время аварии погибли 17 человек, в том числе двое детей. Причина катастрофы неизвестна.

Как сообщал "УРА-Информ", в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 с иностранными альпинистами в горах Таджикистана погибли пять человек.


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