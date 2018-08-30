10:33 30.08.2018 | Происшествия | Новости
100202465:Polishuk

В Австралии горит химический завод

В Австрии в четверг утром, 30 августа, на заводе по производству химических реагентов вспыхнул пожар.

В Австралии горит химический завод

При этом с места пожара доносятся звуки взрывов. К тушению пожара привлечены 30 единиц техники. Как сообщается на сайте департамента безопасности штата, инцидент произошел в австралийском Мельбурне около пяти часов утра по местному времени.

Из-за большого количества токсичных веществ, содержащихся в дыме, жителям 11 районов города власти рекомендуют оставаться дома.

По состоянию десять часов утра пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние промышленные объекты, однако приступить к тушению огня на территории самого завода пока невозможно из-за опасности взрывов газовых баллонов и емкостей с ацетоном, хранящихся на складах. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник вечером, 27 августа, в городе Мариуполе Донецкой области произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории металлургического комбината имени Ильича. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина откроет еще одно консульство в Канаде, - Шевченко Украина примет санкции против российских компаний Со Львова можно прямиком летать в Стамбул КПВВ "Новотроицкое" до сих пор не работает
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив