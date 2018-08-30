В Австралии горит химический завод

При этом с места пожара доносятся звуки взрывов. К тушению пожара привлечены 30 единиц техники. Как сообщается на сайте департамента безопасности штата, инцидент произошел в австралийском Мельбурне около пяти часов утра по местному времени.

Из-за большого количества токсичных веществ, содержащихся в дыме, жителям 11 районов города власти рекомендуют оставаться дома.

По состоянию десять часов утра пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние промышленные объекты, однако приступить к тушению огня на территории самого завода пока невозможно из-за опасности взрывов газовых баллонов и емкостей с ацетоном, хранящихся на складах. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник вечером, 27 августа, в городе Мариуполе Донецкой области произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории металлургического комбината имени Ильича. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.