11:59 28.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе ночью горел меткомбинат

В понедельник вечером, 27 августа, в городе Мариуполе Донецкой области произошел пожар.

В Мариуполе ночью горел меткомбинат

Огонь вспыхнул на территории металлургического комбината имени Ильича. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, информация о возгорании на меткомбинате спасатели получили после девяти часов вечера.

Уже на месте происшествия бойцы ГосЧС выяснили, что горит масло и оборудование на одном из станков в листопрокатном цехе. Вместе с тем пожарным удалось быстро локализовать огонь и уже к десяти часам вечера пожар был полностью ликвидирован.

Его тушили 33 спасателя с восемью единицами техники. Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на одном из складских помещений Львова произошел пожар. Инцидент произошел по улице Грабовского в кирпичном одноэтажном складском помещении. На место возгорания по вызовы прибыли четыре единицы пожарной техники и 12 спасателей. Однако, из-за большой площади горения и отсутствие водоисточников был объявлен повышенный номер вызова.


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