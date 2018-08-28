В Мариуполе ночью горел меткомбинат

Огонь вспыхнул на территории металлургического комбината имени Ильича. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, информация о возгорании на меткомбинате спасатели получили после девяти часов вечера.

Уже на месте происшествия бойцы ГосЧС выяснили, что горит масло и оборудование на одном из станков в листопрокатном цехе. Вместе с тем пожарным удалось быстро локализовать огонь и уже к десяти часам вечера пожар был полностью ликвидирован.

Его тушили 33 спасателя с восемью единицами техники. Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на одном из складских помещений Львова произошел пожар. Инцидент произошел по улице Грабовского в кирпичном одноэтажном складском помещении. На место возгорания по вызовы прибыли четыре единицы пожарной техники и 12 спасателей. Однако, из-за большой площади горения и отсутствие водоисточников был объявлен повышенный номер вызова.