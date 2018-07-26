08:15 26.07.2018 | Происшествия | Новости
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Количество жертв пожара в Афинах возросло до 81 - ФОТО

В Греции продолжает расти количество жертв масштабных лесных пожаров, которые бушуют на юге страны уже несколько дней.

Количество жертв пожара в Афинах возросло до 81 - ФОТО

По состоянию на утро четверга, 26 июля, в результате лесных пожаров погибло минимум 81 человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию местной пожарной службы, среди пострадавших 23 ребенка, из которых 12 находится в больницах. При этом около сотни человек до сих пор считаются без вести пропавшими.

Также, источники издания сообщают, что причиной пожара могли стать подпалы.

Из-за ужасных пожаров власти Греции ввели чрезвычайное положение и попросили помощь у других стран. Людей приходилось эвакуировать по воде.

Вместе с тем пожары в Греции разрослись до таких масштабов, при которых очаг возгорания виден из космоса. Регион бедствия заснял европейский спутник Sentinel 2, включенный в программу "Коперник".

Основной очаг пожара находится неподалеку от курортного города Кинета, на морском побережье. Также затронуты территории возле городов Рафина, Пикерми, Мати и Неос Вутзас. Во всех этих районах введен режим чрезвычайного положения.

Напомним, прошлой ночью пожар перебросился на прибрежные курортные поселения. Премьер-министр Греции Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров близ Афин.

Как сообщал УРА-Информ, украинцев среди пострадавших нет. Однако восемь украинцев обратились к украинскому консулу с просьбой помочь им переехать из греческого города Кинеты в Афины из-за лесных пожаров.


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