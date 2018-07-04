07:00 04.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Украине ликвидировали международный канал поставки кокаина

Сотрудники правоохранительных служб провели операцию ликвидации международной преступной группировки, которая занималась продажей и производством наркотиков. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В Украине ликвидировали международный канал поставки кокаина

Так, в результате проведения совместной спецоперации работниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции было задержано два наркокурьера, которые признались, что заказчиком "поставки" является иностранный гражданин. 

Выяснилось, что 42-летний гражданин Турции. Мужчина управлял контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию Украины. Также он привлек к сотрудничеству своего соотечественника, который временно проживал в Киевской области.

Турок имел "обширные" знакомства в преступном мире Южной Америки. Он же занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевские правоохранители провели операцию по задержанию группы лиц, которая занималась производством и сбытом наркотических и психотропных веществ.


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