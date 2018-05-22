Талибы в Афганистане убили десятки полицейских

В центральной части Афганистана боевики движения Талибан убили по меньшей мере 20 полицейских, в том числе и начальника полиции.
Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на власти провинции Газни.
Отмечается, что в ночь на 22 мая, талибы напали на правоохранителей в уездах Джагату, Дех-Як, Аджристан, Гиро, а также в городе Газни – административном центре одноименной провинции.
Кроме того, среди убитых полицейских оказались начальник отделения полиции уезда Дех-Як Файз Мохаммад Тофан и командир отряда быстрого реагирования Гаджи Баракат.
Также боевики захватили и взорвали штаб-квартиру полиции в районе Джагхату.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики обстреляли населенный пункт Марьинка Донецкой области. Огонь велся из стрелкового оружия. В результате боевых действий погиб 36-летний местный житель.
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