Талибы в Афганистане убили десятки полицейских

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на власти провинции Газни.

Отмечается, что в ночь на 22 мая, талибы напали на правоохранителей в уездах Джагату, Дех-Як, Аджристан, Гиро, а также в городе Газни – административном центре одноименной провинции.

Кроме того, среди убитых полицейских оказались начальник отделения полиции уезда Дех-Як Файз Мохаммад Тофан и командир отряда быстрого реагирования Гаджи Баракат.

Также боевики захватили и взорвали штаб-квартиру полиции в районе Джагхату.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики обстреляли населенный пункт Марьинка Донецкой области. Огонь велся из стрелкового оружия. В результате боевых действий погиб 36-летний местный житель.