10:15 22.05.2018 | Происшествия | Новости
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Талибы в Афганистане убили десятки полицейских

В центральной части Афганистана боевики движения Талибан убили по меньшей мере 20 полицейских, в том числе и начальника полиции.

Талибы в Афганистане убили десятки полицейских

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на власти провинции Газни.

Отмечается, что в ночь на 22 мая, талибы напали на правоохранителей в уездах Джагату, Дех-Як, Аджристан, Гиро, а также в городе Газни – административном центре одноименной провинции.

Кроме того, среди убитых полицейских оказались начальник отделения полиции уезда Дех-Як Файз Мохаммад Тофан и командир отряда быстрого реагирования Гаджи Баракат.

Также боевики захватили и взорвали штаб-квартиру полиции в районе Джагхату.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"боевики обстреляли населенный пункт Марьинка Донецкой области. Огонь велся из стрелкового оружия. В результате боевых действий погиб 36-летний местный житель.


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