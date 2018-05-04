10:15 04.05.2018 | Происшествия | Новости
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В США горит химзавод FlowChem Technologies

В американском штате Луизиана произошел пожар на химическом заводе.

В США горит химзавод FlowChem Technologies

Местные власти вынуждены эвакуировать население районов в радиусе восьми километров от предприятия. Как сообщает в пятницу утром, 4 мая, аффилированный с CBS телеканал KLFY-TV, пожар вспыхнул накануне вечером в четверг.

На данный момент густой черный дым поднимается над заводом. Местная полиция обратилась к водителям с требованием объезжать участок, где работают пожарные и другие специальные службы.

Пока сообщений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на шинном заводе "Росава" в городе Белая Церковь в Киевской области в четверг, 3 мая, произошел пожар. В результате происшествия пострадали четыре человека: два в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести, еще один – получил легкие травмы. Вероятно, это работники предприятия.


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