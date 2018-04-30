Столичные копы задержали подозреваемых в нападении на Найема

Об этом передает "Громадське".

Как утверждает глава полиции, подозреваемые скрылись с места происшествия, однако их удалось задержать. Вместе с тем Зозуля не смог уточнить, предшествовало ли конфликту дорожно-транспортное происшествие.

"В целом четверо задержанных. Дело по определенной статье уже потом квалифицируют следователи, но похоже, что это хулиганские действия", - отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил нардепа. Позже подъехала еще одна машина, БМВ, водитель которой также нанес удары Мустафе Найему.