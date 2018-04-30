21:30 30.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные копы задержали подозреваемых в нападении на Найема

Руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля подтвердил сведения о том, что неизвестные совершили нападения на нардепа Верховной Рады Мустафу Найема. Так, благодаря оперативным действиям правоохранителей, сейчас уже задержаны четыре подозреваемых в конфликте.

Столичные копы задержали подозреваемых в нападении на Найема

Об этом передает "Громадське".

Как утверждает глава полиции, подозреваемые скрылись с места происшествия, однако их удалось задержать. Вместе с тем Зозуля не смог уточнить, предшествовало ли конфликту дорожно-транспортное происшествие.

"В целом четверо задержанных. Дело по определенной статье уже потом квалифицируют следователи, но похоже, что это хулиганские действия", - отметил он. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил нардепа. Позже подъехала еще одна машина, БМВ, водитель которой также нанес удары Мустафе Найему.


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