Войска Ассада полностью освободили от исламистов предместье Дамаска

Силы Башара Ассада выбили из города Кадам, которое находилось под контролем боевиков "Исламского государства" в течении месяца, три отряда исламистов. В ходе операции и в результате авиаударов и усиленных обстрелов района погибло 36 мирных жителей, еще 50 человек были госпитализированы. Количество погибших боевиков колеблется в цыфрах - от 40 до 90 человек.

Стоит отметить, что террористы нарочно пытались использовать гражданское население в качестве "живого щита", укрывшись в городских подвалах. На данный момент сирийские вооруженные силы укрепили свои позиции на южных окраинах столицы страны Дамаска при помощи тяжелой техники - танков и бронеавтомобилей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно флаг правительственной армии Сирии теперь установили над Восточной Гутой.