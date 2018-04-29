18:38 29.04.2018 | Происшествия | Новости
100192661:roman

Войска Ассада полностью освободили от исламистов предместье Дамаска

Свободная Армия Ассада провела зачистку юга Дамаска. Об этом передает Dpa.

Войска Ассада полностью освободили от исламистов предместье Дамаска

Силы Башара Ассада выбили из города Кадам, которое находилось под контролем боевиков "Исламского государства" в течении месяца, три отряда исламистов. В ходе операции и в результате авиаударов и усиленных обстрелов района погибло 36 мирных жителей, еще 50 человек были госпитализированы. Количество погибших боевиков колеблется в цыфрах - от 40 до 90 человек.

Стоит отметить, что террористы нарочно пытались использовать гражданское население в качестве "живого щита", укрывшись в городских подвалах. На данный момент сирийские вооруженные силы укрепили свои позиции на южных окраинах столицы страны Дамаска при помощи тяжелой техники - танков и бронеавтомобилей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно флаг правительственной армии Сирии теперь установили над Восточной Гутой


Поделиться
Читайте также:
 
Германия страдает от преступности со стороны мигрантов Неизвестный похитил американо-французский "дуб мира" в Белом Доме В Мали исламисты напали на племя туарегов Мелания - это птичка в золотой клетке, - Бриджит Макрон
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив