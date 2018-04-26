20:05 26.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Хмельниччине горела школа

В Хмельницкой области в четверг, 26 апреля, в селе Большие Пузырьки произошел крупный пожар.

На Хмельниччине горела школа

Тут горело здание школы. Как сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, уже на месте происшествия спасатели установили, что горит чердак одноэтажного здания школы.

При этом пожарные из-за позднего обнаружения пожара, а также плохих дорог не смогли вовремя начать ликвидацию пожара, поэтому огонь до их приезда успех охватить площадь в 120 квадратных метров.

Через час после поступления сигнала о возгорании, пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждено покрытие и перекрытия здания,а также сгорели школьные принадлежности.

Сейчас полиция устанавливает причину возгорания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом на Новообуховской трассе в загородном ресторане Киевом возник масштабный пожар. Большинство строений ресторанного комплекса деревянные.


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