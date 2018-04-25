Под Киевом более часа горел ресторанный комплекс - ФОТО

Большинство строений ресторанного комплекса деревянные. На место инцидента, в 14 километрах от КПП, прибыли спасатели.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, пожар начался около пяти часов вечера.

Вначале вспыхнуло одно в одном из деревянных домиков. По словам очевидцев, в нем была расположена баня.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Выборгской произошел пожар в заведении общественного питания. На этот раз в результате пожара никто не пострадал. Как заявили сотрудники ГосС, возгорание возникло в кондиционере в помещении заведения. Дым по вытяжке пошел в квартиры, находящиеся в том же здании этажами выше.