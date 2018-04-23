12:41 23.04.2018 | Происшествия | Новости
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К акции протеста в Ереване присоединились военные и студенты

По состоянию на понедельник, 23 апреля, возобновились протесты в Ереване против премьера Сержа Саргсяна. Так, к акциям оппозиции присоединились не только студенты, но и около двух десятков людей в военной форме.

К акции протеста в Ереване присоединились военные и студенты

Как сообщает Радио Свобода, военнослужащие выстроились в первом ряду участников акции митинга. В настоящее время на вопросы журналистов граждане в военной форме пока отказываются отвечать.

Вместе стем студенты высших учебных заведений с самого утра объявили забастовку, после чего пошли улицами города с лозунгами о смене власти. Согласно словам инициаторов акции, забастовка носит исключительно мирный характер.

Добавим, что сторонники оппозиции вышли на проспект Баграмяна и улицу Орбели, часть активистов находится в районе Ачапняк, еще одна группа - на перекрестке улиц Корюн и Терян.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Армении во время длительной акции протеста в Ереване против избранного премьер-министра Саргсяна полиция захватила очередную группу людей численностью в 68 человек.


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