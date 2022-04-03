Происшествия

Геноцид украинцев в Буче: шокирующие кадры из пригорода Киева (ФОТО 18+)

То, что творили там россияне – настоящее зверство.

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Вчера, второго апреля, украинские военные начали зачищать Бучу – один из пригородов Киева. То, что они там увидели смело можно назвать геноцидом украинского народа.

Отступая, русские солдаты убивали гражданских. Буча сейчас усеяна трупами невинных украинцев. Часть из них – со связанными руками, пишет УРА-Информ.

На фотографиях также видно, что оккупанты вывозили различные вещи, которые просто украли у местных жителей. Некоторые источники сообщают о том, что в Буче оккупанты целенаправленно убивали мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Также в освобожденной Буче военные обнаружили в братских могилах тела 280 мирных жителей с завязанными руками.

Также стало известно, что в братской могиле и в канализации найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко, ее мужа и сына, пропавших без вести 23 марта.

То, что творили там россияне – настоящее зверство.

Ранее мы сообщали, что оккупанты атаковали Одессу.

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