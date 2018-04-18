13:51 18.04.2018 | Общество | Новости
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В Армении продолжают задерживать группы протестующих

В Армении в среду, 18 апреля, во время длительной акции протеста в Ереване против избранного премьер-министра Саргсяна полиция захватила очередную группу людей численностью в 68 человек.

В Армении продолжают задерживать группы протестующих

Об этом сообщает News.am.

В правоохранительных службах заявили, что спустя несколько часов выпустят на свободу всех задержанных. 

Полиция остается на площади, заблокировав дороги в некоторых направлениях.

Известно, что масса митингующих в Ереване, возглавляемая оппозиционером Николом Пашиняном, перекрыла путь в резиденцию по адресу Баграмяна 26, после избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Армении, где проходит масштабная акция протеста в Ереване, правоохранители задержали уже 80 людей.


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