В Армении продолжают задерживать группы протестующих

Об этом сообщает News.am.

В правоохранительных службах заявили, что спустя несколько часов выпустят на свободу всех задержанных.

Полиция остается на площади, заблокировав дороги в некоторых направлениях.

Известно, что масса митингующих в Ереване, возглавляемая оппозиционером Николом Пашиняном, перекрыла путь в резиденцию по адресу Баграмяна 26, после избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Армении, где проходит масштабная акция протеста в Ереване, правоохранители задержали уже 80 людей.