В США разбился гражданский самолет

По предварительной информации, проблемы со взлетом у пилота произошли еще на посадочной полосе. Транспорт начало клонить в сторону, одно крыло задело покрытие полосы и воздушное судно перевернулось. Двигатель самолета загорелся, на месте находилась бригада пожарных, которая ликвидировала огонь.

Никто из находившихся на земле не пострадал, кроме самого пилота самолета.

Для местного аэропорта это на первая авиакатастрофа. Это пятый инцидент в районе данного аэропорта с 2004 года. Всего за 13 лет существование аэропорта здесь погибло 11 пилотов. Расследованием теперешнего инцидента займутся представители Национального управления по безопасности на транспорте и Федерального авиационного управления.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хакасии потерпел крушение легкомоторный пассажирский самолет.