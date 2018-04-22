08:00 22.04.2018 | Происшествия | Новости
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В России разбился частный самолет

В Хакасии потерпел крушение легкомоторный пассажирский самолет. Об этом передает "Эхо Москвы".

В России разбился частный самолет

По предварительной информации, обломки самолета были найдены недалеко от реки Абакан недалеко от села Кайбала, в районе дачного поселка. В результате аварии пострадало два человека - пилот и штурман, их тела идентифицировать покамест не удалось.

На место происшествия выехали сотрудники МВД по Алтайскому району, пожарные и сотрудники МЧС. Вероятно, транспортное судно попало в два воздушных потока разной температуры, из-за чего самолет начало клонить вниз. Пилот был не готов к такому виражу и не смог выровнять транспортное судно.

 Принадлежало воздушное судно местному аэроклубу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", неделей ранее в России в Липецкой области потерпел крушение похожий пассажирский легкомоторный самолет


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