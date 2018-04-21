Мексиканские мафиози пытались похитить кубок Лиги Чемпионов - ФОТО

Кубок был найден целым и невредимым в городе Леон-де-лос-Альдама. Трофей схватил мужчина во время из транспортного средства во время презентационного мероприятия. Ему удалось скрыться с места преступления с помощью автомобиля подельника, который также принимал участие в грабеже.

Местная полиция быстро "упала на хвост" злоумышленникам и арестовала мужчин. Позже выянилось, что они оба принадлежат к одному из местных наркокартелей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичный мэр Виталий Кличко принял участие в церемонии жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов, которая состоиялась в швейцарском Ньоне.