12:11 21.04.2018 | Происшествия | Новости
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Мексиканские мафиози пытались похитить кубок Лиги Чемпионов - ФОТО

 Мексиканская полиция провела операцию по задержанию преступников, которые пытались украсть футбольный трофей Лиги Чемпионов. Об этом передает Тwitter местной прокуратуры.

Мексиканские мафиози пытались похитить кубок Лиги Чемпионов - ФОТО

Кубок был найден целым и невредимым в городе Леон-де-лос-Альдама. Трофей схватил мужчина во время из транспортного средства во время презентационного мероприятия. Ему удалось скрыться с места преступления с помощью автомобиля подельника, который также принимал участие в грабеже. 

Местная полиция быстро "упала на хвост" злоумышленникам и арестовала мужчин. Позже выянилось, что они оба принадлежат к одному из местных наркокартелей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичный мэр Виталий Кличко принял участие в церемонии жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов, которая состоиялась в швейцарском Ньоне. 


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