В Ираке произошло сильное землетрясение

Об этом сообщает Reuters.

Опасность происшествия накаляется тем фактом, что неподалеку от проекции центральной точки очага землетрясения, зафиксированной на глубине 18 км, размещена атомная электростанция.

Указано, что в сельской местности провинции много домов построено из саманных блоков, которые могут быстро и беспрепятственно разрушится в подверженном землетрясениям Иране.

По предварительным данным, информация про жертв и повреждения не поступала.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в индонезийской провинции Центральная Ява произошло землетрясение магнитудой 4,4, которое привело к жертвам.