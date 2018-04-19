14:19 19.04.2018 | Происшествия | Новости
100191787:test

В Ираке произошло сильное землетрясение

В провинции Бушир Исламской республики Иран произошло мощное широкомасштабное землетрясение магнитудой 5,9.

В Ираке произошло сильное землетрясение

Об этом сообщает Reuters.

Опасность происшествия накаляется тем фактом, что неподалеку от проекции центральной точки очага землетрясения, зафиксированной на глубине 18 км, размещена атомная электростанция.

Указано, что в сельской местности провинции много домов построено из саманных блоков, которые могут быстро и беспрепятственно разрушится в подверженном землетрясениям Иране.

По предварительным данным, информация про жертв и повреждения не поступала.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в индонезийской провинции Центральная Ява произошло землетрясение магнитудой 4,4, которое привело к жертвам.


Поделиться
Читайте также:
 
На Харьковщине осквернили постамент с гербом Украины – ФОТО Прокуратура открыла производство по факту драки депутатов - ФОТО BHP подняла уровень добычи руды на 2% ГСЧС к средине мая должен отчитаться по проверке пожарной безопасности
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив