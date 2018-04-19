12:59 19.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе во Львове рейсовый автобус сбил женщину – ФОТО

Сегодня утром, 19 апреля, во Львове на улице Стрыйской произошло смертельное ДТП. Об эьтом сообщает местное издание Захид.net.

На трассе во Львове рейсовый автобус сбил женщину – ФОТО

Отмечается, что авария произошла с участием маршрутки. Рейсовый автобус, курсирующий по маршруту Львов – Сколе, насмерть сбил женщину. Трагедия произошла вблизи пешеходного перехода.

Согласно комментариям очевидцев в соцсетях, женщина якобы перебегала дорогу на красный свет и говорила по мобильному телефону.

На данное время на месте инцидента работают следователи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  аварии, которая произошла на трассе Киев-Одесса в Черкасской области, пострадали четверо человек. Скорая помощь увезла в больницу трех сотрудников "Укравтодора" и водителя грузовика.


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