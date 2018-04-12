15:58 12.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В самом центре Одессы посреди дороги образовалась яма - ФОТО

В Одессе возле дома на улице Разумовской образовался масштабный провал. Об этом сообщает местное издание Пушкинская.

В самом центре Одессы посреди дороги образовалась яма - ФОТО

Отмечается, что яма находится прямо посреди проезжей части - в левом ряду по направлению движения к автовокзалу.

Как утверждают очевидцы, провал существует как минимум четыре дня и постоянно увеличивается в размерах. Сейчас его ширина составляет около 1,5 м, а глубина - примерно метр.

Возле ямы установили сигнальную ограду, а сам провал "заделали" автомобильными шинами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Сумщине из-за потепления и таяния снега начался стремительный паводок, который привел к образованию километрового провала вдоль трассы Сумы- Киев. На месте инцидента дорожные службы оградили наиболее опасные участки дороги и в настоящий момент пытаются засыпать провал.


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