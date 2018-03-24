02:00 24.03.2018 | Происшествия | Новости
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Больше ста килограммов янтаря изъято на границе с Польшей

Большую партию так называемого "солнечного" камня задержали сегодня, 23 марта, после обеда пограничники Мостиского отряда на границе между Украиной и Польшей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Больше ста килограммов янтаря изъято на границе с Польшей

Как указано в сообщении, общая обзорная группа выявила спрятанные камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя микроавтобуса. Управлял транспортом "Мерседес" житель Львовской области.

Также сотрудники пресс-службы отметили, что в данный момент в автомобиле нашли почти семнадцать полиэтиленовых пакетов с камнем. Вес каждой упаковки от шести до семи килограммов.

Пограничники добавляют, что продолжается осмотр транспортного средства, в тчечении которого специалисты устанавливают общий вес и стоимость найденого камня.

Напомнимм, как ранее сообщал "УРА-Информ", на украино-российской границе фиксируется определенное накопление транспортных средств, которые двигаются на выезд из украинского государства в связи с тем, что правительство РФ частично ограничило движение грузовиков из-за сбоя программного обеспечения.


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