Больше ста килограммов янтаря изъято на границе с Польшей

Как указано в сообщении, общая обзорная группа выявила спрятанные камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя микроавтобуса. Управлял транспортом "Мерседес" житель Львовской области.

Также сотрудники пресс-службы отметили, что в данный момент в автомобиле нашли почти семнадцать полиэтиленовых пакетов с камнем. Вес каждой упаковки от шести до семи килограммов.

Пограничники добавляют, что продолжается осмотр транспортного средства, в тчечении которого специалисты устанавливают общий вес и стоимость найденого камня.

Напомнимм, как ранее сообщал "УРА-Информ", на украино-российской границе фиксируется определенное накопление транспортных средств, которые двигаются на выезд из украинского государства в связи с тем, что правительство РФ частично ограничило движение грузовиков из-за сбоя программного обеспечения.