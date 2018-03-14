Из банка в Тернополе пропали 10 млн гривен

По информации ведомства, сама проверка в отделение пришла без предупреждения. Известно только то, что ее прислали представители главного офиса банка.

Как утверждает представитель главного столичного офиса финансового учреждения, в банке обнаружено недостачу в более чем 7 млн грн, почти 70 тыс. долларов и 17,6 тыс. евро.

В свою очередь руководитель отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления Юрий Барабан заявил, что когда обнаружили нехватку денег, работники учреждения кому-то позвонили и часть средств – 3,5 млн грн – они вернули в банк. Еще 6,4 млн грн до сих пор не возвращены. Кассир свою причастность к исчезновению крупной суммы отрицает.

В настоящее время на место предполагаемого преступления выехала следственно-оперативная группа и полицейские детективы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Нацбанк вновь вышел на межбанк и купил почти 75 миллионов долларов. Всего к выкупу было заявлено 100 миллионов долларов. Предложение 46 субъектов рынка составило почти 115 миллионов долларов.