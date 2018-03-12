На Днепропетровщине легковушка врезалась в грузовик, четыре человека погибли

В результате аварии погибли четыре человека. При этом среди погибших - маленький ребенок.

Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Богуслав Павлоградскогой района.

Уже на месте спасатели установили, что в результате столкновения грузового автомобиля "Мясной мясокомбинат" с легковым автомобилем ВАЗ 2112, возник пожар.

Огонь уничтожил обе машины. Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу.

Сейчас полиция устанавливает личности погибших и травмированных, а также - причины возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу ночью лихач на японской иномарке насмерть сбил двух пешеходов. Инцидент произошел по улице Балковская возле здания Автовокзала. По предварительной информации, водитель на огромной скорости влетел в двоих человек, которые пытались пересечь "зебру".