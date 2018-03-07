23:47 07.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Чечне разбился вертолет пограничной службы РФ, погибли восемь человек

В Республике Чечня в среду, 7 марта, разбился вертолет пограничной службы Российской Федерации.

В Чечне разбился вертолет пограничной службы РФ, погибли восемь человек

В результате авиакатастрофы погибли от пяти до восьми человек. Как сообщают российские СМИ, авария произошла в горах на юге Чечни.

По предварительной информации, причиной крушения вертолета стали сложные погодные условия.

Mи-8 упал примерно в восьми километрах от границы с Грузией, зацепившись за скалу. Источник агентства рассказал, что в результате аварии двое выжили.

Напомним, на аэродроме Хмеймим в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 погибли 32 человека. Причиной авиакатастрофы в Министерство обороны России называют техническую неисправность.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, сирийская группировка " Джейш аль-Ислам" заявила, что берут на себя ответственность за сбитый российский самолет Ан-26.


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