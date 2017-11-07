В Ровно во двор жилого дома бросили гранату

Так, взрыв прогремел ночью седьмого ноября 2017 г. на улице К. Савура в городе Ровно. Оказалось, что злоумышленники бросили во двор жилого дома гранату РГД-5. Такие данные распространили в отделе коммуникации управления Нацполиции Ровенщины.

По итогам взрыва люди не пострадали, потому что хозяев на тот момент дома не оказалось. Обломки гранаты при этом сумели повредить входную дверь, а также часть стены здания. А остатки же взрывного устройства уже направили для экспертизы.

Как сообщал УРА-Информ, мужчина в сентябре около Киева подорвал себя гранатой РГД-5.