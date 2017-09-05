Под Киевом мужчина взорвал себя гранатой - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба ГCЧC в Киевской области.

Как отмечается, несчастный случай произошел в селе Фурсы на улице Колхозной о в 18.48 четвертого сентября. Тогда на место происшествия выехали спасатели III Государственной пожарно-спасательной части города Белая Церковь.

По словам спасателей, безработный граждан 1974 года после ссоры с женой ушел в одноэтажную хозпостройку и взорвал себя с помощью гранаты РГД-5.

В результате мужчина получил многочисленные травмы после которых умер на месте трагедии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Черногории Подгорице прогремел мощный взрыв. Полиция устанавливает причины инцидента. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.