13:50 05.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Киевом мужчина взорвал себя гранатой - ФОТО

В Киевской области в Белоцерковском районе мужчина подорвал себя гранатой РГД-5 после ссоры с своей супругой. От полученных травм он скончался на месте.

Под Киевом мужчина взорвал себя гранатой - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба ГCЧC в Киевской области.

Как отмечается, несчастный случай произошел в селе Фурсы на улице Колхозной о в 18.48 четвертого сентября. Тогда на место происшествия выехали спасатели III Государственной пожарно-спасательной части города Белая Церковь.

По словам спасателей, безработный граждан 1974 года после ссоры с женой ушел в одноэтажную хозпостройку и взорвал себя с помощью гранаты РГД-5.

В результате мужчина получил многочисленные травмы после которых умер на месте трагедии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Черногории Подгорице прогремел мощный взрыв. Полиция устанавливает причины инцидента. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.


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