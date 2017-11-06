12:17 06.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В городе Узин Киевской области на сахарном комбинате произошел взрыв, погиб один человек - ФОТО

В городе Узине Киевской область в понедельник, 6 ноября, на сахарном комбинате прогремел взрыв.

В городе Узин Киевской области на сахарном комбинате произошел взрыв, погиб один человек - ФОТО

В результате инцидента погиб один человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, на территории комбината взорвался боевой снаряд, выкопанный на поле во время уборки сахарной свеклы.

Взрыв прогремел от механического повреждения, когда работник завода повредил его лопатой.

В итоге пострадал 49-летний мужчина, его с тяжелыми травмами доставили в больницу. Однако врачам спасти его не удалось. Во время проведения осмотра территории завода других взрывных устройств или их остатков, которые не сдетонировали, взрывотехники не обнаружили.

Вместе с тем полиция изъяла с места происшествия деформированные металлические фрагменты различной формы и размеров артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в результате взрыва в квартире жилого дома в Соломенском районе погибла женщина.


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